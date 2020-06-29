شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: إيران تقدم أسلحة لحزب الله والحوثيين ونطالب بعدم رفع الحظر عن أسلحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية ، أن إيران تقدم الأسلحة لمنظمات إرهابية كحزب الله والحوثيين ويجب ألا يرفع الحظر، وأكد أنها تسعى إلى تصدير السلاح لدعم الإرهاب حول العالم . وفق العربية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الإثنين مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك.

وأكد الجبير أن الأسلحة التى استخدمتها ميلشيات الحوثى لاستهداف الممكلة هى إيرانية استهدفت بها المدنيين . وفق العربية .

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كما أكد الجبير الأعمال الإجرامية التى تقوم بها الميلشيا فى اليمن، وخرقه لكافة القوانين الدولية .

ومن جهة أخرى بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الإثنين، مع الممثل الأمريكى الخاص بشئون إيران وكبير مستشارى السياسات لوزير الخارجية الأمريكى براين هوك، علاقات التعأون الثنائى وأوجه التنسيق بين البلدين الصديقين فى مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وسبق أن شدد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة دعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه الحوثيين وفق"عكاظ".

وأضاف المعلمي خلال تسليمه إحاطة المملكة حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحـت بند «الاطفال والنزاع المسلح» أن المملكة تؤمن بأن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهوداً متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها.