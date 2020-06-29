شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح فى خداع المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين خطاب العنصرية والتطرف الذى بعث به رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إلى جمعية "مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل"، والذى اعتبر فيه أن خطة السلام الأمريكية فرصة تاريخية يجب على الفلسطينيين عدم أضاعتها والتفاوض من أجل تطبيقها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن نتنياهو يحاول تسويق خطة السلام على أنها (رؤية متوازنة) لتحقيق السلام متجاهلا حقيقة أنها وصفة إسرائيلية ـ أمريكية لتعميق الاحتلال في الأرض الفلسطينية وتقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وقالت الخارجية: إن فحوى هذا الخطاب الممجوج والمليء بالمغالطات والافتراءات يعكس انفصاما سياسيا مفضوحا. ودعت المجتمع الدولي والقادة المسؤولين الحذر من تلاعب نتنياهو بالكلمات ومن حملاته التضليلية التي يحاول من خلالها تسويق مخططاته ومشاريعه الاستعمارية وتجميلها بعبارات مختلقة لامتصاص الرفض الدولي لقرار الضم وتخفيف آثاره السلبية على دولة الاحتلال.