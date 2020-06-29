كورونا.. 48 وفاة بالسعودية و6 بعُمان و3 بقطر

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الإثنين، تسجيل 48 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت سلطنة عمان 6، وقطر 3، والكويت حالتين، إضافة إلى إصابات في لبنان.

وأما في السعودية، فأعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 48 وفاة، و3 آلاف و943 إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 186 ألفا و436، بينها 1599 وفاة، و127 ألفا و118 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 6 وفيات و910 إصابات بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 39 ألفا و60، بينها 169 وفاة، و22 ألفا و422 حالة تعاف.

وفي قطر، سجلت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات و693 إصابة بكورونا.

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وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 95 ألفا و106، بينها 113 وفاة، و80 ألفا و170 حالة تعاف.

في الكويت، رصدت وزارة الصحة في بيان، حالتي وفاة، و582 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 45 ألفا و524، بينها 350 وفاة، و36 ألفا و313 حالة تعاف.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة في بيان، 5 إصابات و29 حالة تعاف من الفيروس.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1745، بينها 34 وفاة، و1170 حالة تعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 10ملايين و275 ألفا، توفي منهم أكثر من 505 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و576 ألفًا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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