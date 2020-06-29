عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، الإثنين، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس لوكالة الخليج 365، إن 70 مستوطنا اقتحموا اليوم الإثنين، المسجد الأقصى.

وقال الحاخام يهودا غليك، عضو الكنيست السابق من حزب "الليكود"، في تغريدة على "تويتر"، إنه كان بين المقتحمين.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أدانت مرارا الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد التي بدأت في العام 2003، وطالبت بوقفها.

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