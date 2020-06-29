سفارة واشنطن بالخرطوم تدعو المتظاهرين للالتزام بالسلمية

أحمد عاصم/ الخليج 365

دعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان، الإثنين، متظاهري مليونية "تصحيح المسار" إلى الالتزام بالسلمية.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم، على حسابها بموقع فيسبوك، عشية الدعوة لتنظيم مظاهرة مليونية باسم "تصحيح المسار" في السودان.

وأفاد البيان أن "السفارة الأمريكية تدرك دعوات السودانيين لممارسة حقهم الذي حصلوا عليه بصعوبة في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم في 30 يونيو/حزيران الجاري".



واضافت السفارة أنها تشجع المتظاهرين على القيام بذلك "بشكل سلمي".

كما حث البيان "السودانيين على تنفيذ الوثيقة الدستورية وتقديم الدعم لانتقال ناجح وإجراء الانتخابا عام 2022".

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والسبت، قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم، إغلاق الجسور دون استثناءات، خلال يومي 29 و30 يونيو/حزيران الجاري، على أن يشمل المعابر للولايات دخولا وخروجا.

ومؤخرا، دعا تجمع المهنيين، إلى تنظيم مليونية باسم "تصحيح المسار"، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989 - 2019).

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.

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