«الصحة»: تسجيل 48 وفاة و 3943 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 2363 حالة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 186436 حالة. وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: إنه “تم تسجيل 2363 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 127118 حالة ولله الحمد”. Advertisements وأكدت “الصحة” تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1599حالة وفاة. وبحسب إحصائيات الوزارة، بلغ عدد الحالات النشطة 57719 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2585 حالة.

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