"كورونا" يقود قطاع الألعاب الإلكترونية إلى نمو مضاعف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت فترة الإجراءات الاحترازية والإغلاق الجزئي، التي تسبب بها وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في منطقة الشرق الأوسط نمواً ملحوظاً في قطاع ألعاب الفيديو باللغة العربية، حيث وصلت نسبة نمو جلسات بث الألعاب باللغة العربية على منصة "تويتش" إلى أكثر من الضعف خلال شهري مارس وأبريل.



وسجل الموقع، الذي يتيح لمستخدميه إمكانية بث جلسات الألعاب الخاصة بشكل مباشر إلى المتابعين في جميع أنحاء العالم، ما يصل إلى أكثر من 62 ألف جلسة بث نشطة، في ظل التزام دول المنطقة بإجراءات التباعد الاجتماعي الاحترازية، التي أدّت إلى قضاء مستخدمي ألعاب الفيديو مزيداً من الوقت في منازلهم.

وخلال شهر مارس، ارتفعت جلسات البث باللغة العربية على موقع "تويتش" بنسبة سنوية قدرها 95.3%، وبنسبة 36.9% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد شهر أبريل من هذا العام ارتفاعاً قدره 109.9%.

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وتشير هذه الأرقام إلى تنامي الاهتمام بقطاع ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، خصوصاً أن العديد من أبرز اللاعبين هم من السعودية والإمارات والبحرين.

ووفقاً لتقرير أعدّته شركة Cheesecake Digital، شهد موقع "يوتيوب" الذي يعد من منصات البث البارزة في المنطقة، ارتفاعاً كبيراً في عدد المشاهدات، من مليون ساعة مشاهدة في شهر فبراير إلى ثلاثة ملايين ساعة مشاهدة في مارس. وتُعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى لاعب بحريني سجل 911 ألف ساعة مشاهدة عبر بث لعبة "ماينكرافت".

وتحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر مجتمع ألعاب نشط في العالم بنسبة نمو سنوية تصل إلى 25%، ما يشكل أسرع مجتمع ألعاب إلكتروني نمواً في العالم.

ووفقاً لتقرير أعدته شركة الإنترنت "تنسنت" ولعبة "ببجي موبايل" التي تعد من أكثر ألعاب الهواتف المتنقلة شعبية في المنطقة، وستبلغ قيمة سوق الألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 6 مليارات دولار بحلول العام 2021، وذلك مقارنة بـ4.8 مليارات دولار في عام 2019.

وأظهرت بيانات شركة "فيرايزون" في الشهر نفسه، ارتفاع معدل استخدام ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة بنسبة 75% منذ بدء الحجر الصحي. وفي إيطاليا التي تعد من أكثر الدول تأثراً بالوباء على مستوى العالم، كشفت بيانات شركة "تيليكوم إيطاليا" عن زيادة قدرها 70% في استخدام الخدمات المنزلية الثابتة، وذلك يعزى بشكل رئيسي إلى لعبة "فورتنايت".