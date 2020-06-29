إطلاق أول مركبة إطفاء مزودة بالأوكسجين الطبي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

دشنت الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي أول سيارة إطفاء من نوعها في المنطقة مزودة بأسطوانات من الأوكسجين الطبي ومنافذ للتحكم مطابقة للتي تتوافر في مركبات الإسعاف بهدف توفير الأوكسجين لرجال الإطفاء عبر 5 منافذ بتخصيص منفذ واحد لكل إطفائي.

وتتيح للإطفائيين سرعة التعافي بعد تعرضهم لاستنشاق الدخان الناتج عن الحرائق أثناء إخمادها فضلاً عن تقديم الدعم لهم وحمايتهم، ما يزيد من إنتاجيتهم ويحسن أداءهم أثناء تأدية مهامهم.

وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري، نائب مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني -أبوظبي أن السيارة الجديدة تأتي ضمن منظومة ذكية من الأجهزة والآليات وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في مجال الوقاية والسلامة ومكافحة الحرائق وبالتعاون مع مديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي.

وذكر أن الإدارة العامة اعتمدت مؤخراً أحدث الأجهزة الذكية، بهدف ضمان استمرارية مهام الإطفائيين في أصعب الظروف مع تأمين سلامتهم من حوادث الاختناق.

وثمن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للارتقاء بمسيرة العمل التطويري للأجهزة والكوادر البشرية خصوصاً في فترة جائحة كورونا من خلال تقديم الدعم والإسناد والتطوير لكثير من الآليات والأجهزة المستخدمة لديها في مجال مكافحة الحرائق والتي تعتمد على تقليل استخدام الماء والفوم في مختلف أنواع الحرائق.

وأشار إلى أن الإدارة عملت على وضع جميع الآليات في خطة عمل ميدانية لتحاكي الآليات المتبعة لإطفاء الحرائق وفق أفضل الممارسات واعتمادها مستقبلا بعد إثبات جودتها في الميدان.

وأضاف: أن الجهاز يعمل على دعم كوادر الإطفائيين من خلال توفير التنفس الصناعي لهم عند تأثرهم باستنشاق الدخان أثناء أداء مهام الإطفاء.

وأوضح أنه يسمح لطاقم الإطفاء بتجديد وتعزيز طاقة التنفس ومن ثم العودة بعد دقائق معدودة لمساندة الفريق حيث يكون لذلك الأثر الإيجابي في بث روح الطمأنينة للفرق ومواصلة الأعمال وفق وتيرة متناسقة ومثالية فضلا عن حماية طواقم الإطفاء من حوادث الاختناق.