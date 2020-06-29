تطوير دوار مسجد الشيخة فاطمة بمدينة محمد بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، أعمال تطوير وتجميل الدوار المقابل لمسجد الشيخة فاطمة بنت مبارك في مدينة محمد بن زايد، بهدف تعزيز المظهر الجمالي العام وإضفاء لمسة جمالية على المنطقة تدخل السرور على نفوس مرتاديها.

وقامت البلدية بتنفيذ الأعمال التطويرية للدوار على مساحة إجمالية بلغت 3707 أمتار مربعة، حيث تم تنفيذ تشكيلات جمالية متناسقة بالحصى الملون والصخور الكبيرة تعمل على تباين الألوان والعناصر المستخدمة في أعمال تطوير الدوار، بالإضافة إلى استبدال بلاط الممشى الخارجي للدوار ليتوافق مع الشكل الجمالي العام.

وتضمنت أعمال التجميل تغطية نحو 3318 متراً مربعاً بالحصى الطبيعي الملون، و378 متراً مربعاً من الممشى بالبلاط الجديد، بالإضافة إلى توزيع 9 صخرات كبيرة على أماكن متفرقة في منطقة الأعمال بشكل يتماشى مع المشهد العام للدوار، وكذلك تركيب 9 وحدات إضاءة LED موفرة للطاقة.