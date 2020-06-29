«الصحة» توعي المتعاملين بخدمة شهادات المواليد والوفيات إلكترونياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع المتعاملين للاستفادة من القنوات الإلكترونية للحصول على عدة خدمات، تتضمن إصدار شهادات الميلاد أو الوفيات أو صورة طبق الأصل عنها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل وتبسيط إجراءات المتعاملين والحصول على الخدمات بأسرع وقت، وإنشاء سجل بيانات المواليد والوفيات في الدولة.

وتقدم هذه الخدمات الإلكترونية مرفقة ببطاقة خدمة توضح للمتعامل بشكل تفصيلي وسلس متطلبات الخدمة، وخطواتها وشروطها وأحكامها، والرسوم والمستندات المطلوبة والوقت المستغرق لإنجازها.

وتعتبر الوزارة أن الترويج لخدماتها الإلكترونية ضمن أولوياتها في ظل جهودها الرامية إلى أتمتة معظم خدماتها، ورفع نسبة الوصول إليها واستخدامها من المتعاملين إلى أقصى درجة ممكنة لإدارة البيانات الصحية، خلال أزمة فيروس كورونا العالمية.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن توفير خدمات إلكترونية لتسجيل المواليد والوفيات، تأتي توافقاً مع خطط الوزارة للتحول الإلكتروني والذكي وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية المعنية، كما أن المنظومة الإلكترونية تخدم التقارير الإحصائية اللازمة لمتخذي القرار لمتابعة ومراقبة بيانات أعداد المواليد والوفيات، والتي تبنى عليها المؤشرات والخطط المستقبلية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن أسباب الوفيات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أهمية توعية المتعاملين للاستفادة من القنوات الإلكترونية للخدمات في الظرف الراهن، بهدف خفض عدد المراجعين لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين، في إطار الإجراءات الوقائية والممارسات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار مرض كوفيد-19..

كما توفر الوزارة باقة «مبروك ما ياك» للمواليد المواطنين الجدد التي تتضمن الحصول على شهادة الميلاد، وإرسالها إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دون الحاجة لقدوم المتعامل للحصول على بطاقة الهوية، وجواز السفر للمولود، لإضافته في خلاصة القيد والسجل السكاني، من خلال تقديم طلب إلكتروني واحد، حيث تسهم هذه الخدمة في تخفيض عدد زيارات المتعاملين إلى الجهات الحكومية من 7 زيارات إلى زيارة واحدة فقط.

وأوضحت الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الطب الوقائي بالوزارة، أن الخدمة تتضمن توفير خدمات بلاغات إلكترونية للولادة والوفاة من المستشفيات الحكومية والخاصة، وتقديم طلبات إصدار وإعادة إصدار وبدل الفاقد لشهادات الميلاد والوفاة من قبل الأفراد، إضافة إلى إصدار نسخة إلكترونية من شهادة الميلاد أو الوفاة فور اعتماد الطلب إلكترونياً.