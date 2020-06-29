ترامب يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تقارير «المكافآت الروسية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه «لم يتبلغ» بمعلومات تفيد بأنّ روسيا قدمت مكافآت مالية لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان، مقابل قتلهم لجنود غربيين في أفغانستان، لأن الاستخبارات لم تعتبرها «ذات مصداقية».

وقال ترامب، الأحد، في تغريدة: أبلغني جهاز الاستخبارات أنه لم يجد أي صدقية لهذه المعلومة وبالتالي لم يطلعني عليها أو يطلع نائبي، مايك بنس.

وغرّد ترامب الأحد قائلاً: لم يقدم أحد إلي إيجازاً أو يبلغني، أو نائب الرئيس، مايك بنس، أو رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، بشأن الهجمات المزعومة على جنودنا في أفغانستان من قبل الروس، مضيفاً: الجميع ينفي الأمر ولم نتعرّض لهجمات كثيرة، لم تكن أي جهة أكثر تشدداً حيال روسيا من إدارة ترامب، مهاجماً مجدداً «الإعلام الزائف».

Advertisements

وذكرت «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» أن وحدة استخباراتية تابعة للجيش الروسي عرضت مكافآت على مسلّحين «مرتبطين بطالبان» لقتل جنود من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أفغانستان، ونقلت الصحف عن مصادر مجهولة في الاستخبارات الأمريكية أن هذه المعلومات رفعت إلى الرئيس ترامب وبحثها مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض نهاية مارس/آذار الماضي، دون اتخاذ أي قرار.

من جهتها، نفت روسيا وطالبان هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، وكذلك نفى البيت الأبيض أن يكون قد علم أو نائبه بهذه المعلومات، ونفى المدير الجديد للاستخبارات الأمريكية، جون راتكليف أن تكون الإدارة الأمريكية على علم بالأمر.

ولم يسهم النفي في تخفيف الجدل، وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، أن إدارة ترامب كانت تعلم بالأمر لو تم إبلاغها أم لا، معتبرة أن ترامب «يتزلف» لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.