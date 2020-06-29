لماذا احتل نواب المعارضة التايوانية البرلمان؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتل أكثر من 20 نائباً من حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، مبنى البرلمان الاثنين، للاحتجاج على «استبداد» الحكومة وتعيين رئيسة البلاد إحدى مساعداتها في منصب رقابي كبير.

وبدأ نواب حزب كومينتانج (الحزب القومي الصيني) الذي سجل أداءً قوياً في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاجهم في البرلمان الأحد، ومنعوا الدخول إلى القاعة الرئيسية بالأغلال والكراسي.

وقال حزب كومينتانج، إنه يحتج على الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والرئيسة، تساي إينج وين، لترشيحها مساعدتها البارزة تشين تشو رئيسة لهيئة «كنترول يوان» الرقابية الحكومية، وذكر الحزب في بيان: أصبحت إدارة تساي هذا العام أشد استبداداً من ذي قبل، لم يترك عناد تساي للحزب خياراً سوى احتلال البرلمان.

وندد الحزب الحاكم ومكتب الرئاسة باحتلال النواب للبرلمان وقال، إن حزب المعارضة ينظم مسرحية هزلية، ويملك الحزب الحاكم أغلبية كبيرة بالمجلس.