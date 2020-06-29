قطاع التجارة والاستثمار الإماراتي يدعم 116 ألف وظيفة أمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت سفارة دولة الإمارات في واشنطن العاصمة جلسة افتراضية حصرية بعنوان «نظرة من السفارة في العاصمة، والمشهد التجاري الأمريكي الإماراتي، والتحديثات المتعلقة بـ«كوفيد-19»» لقيادة وأعضاء مجلس الأعمال الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية ونظرائهم في أبوظبي.

وتضمنت قراءة الحوار حول السياسات الاقتصادية بعد الجلسة موجزاً عن الاتفاقيات الجمركية المتبادلة، والأمن الغذائي، والشراكة في مجال الرعاية الصحية، والفضاء والتقنيات الناشئة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومراقبة الصادرات، ولجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. كما أعيد التأكيد على رغبة البلدين في توسيع تفاعلهما واغتنام الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية الجديدة، رغم التحديات التي يمثلها الوضع الصحي العالمي الحالي.

ويدعم قطاع التجارة والاستثمار في الإمارات أكثر من 116 ألف وظيفة أمريكية. وأبرزت القراءة أن الولايات المتحدة تمتلك فائضاً تجارياً بقيمة 15.6 مليار دولار مع دولة الإمارات عام 2019، وهو الثالث عالمياً، مما يؤكد مرة أخرى على مكانة الإمارات كشريك اقتصادي حيوي.

سعود النويس

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وقدم سعود النويس، الملحق التجاري لسفارة دولة الإمارات في الولايات المتحدة، لمحة عامة عن المشهد التجاري في البلدين، وقراءة عن الحوار حول السياسات الاقتصادية الثنائية بين الحكومتين بعد الجلسة، والذي جرى بين وحدة الشؤون الاقتصادية والتجارية لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ومكتب الشؤون الاقتصادية لدى وزارة الخارجية الأمريكية. ويعد الحوار، الذي عُقد لأول مرة عام 2012، منصة سنوية تعزز من خلالها الحكومتان التجارة والاستثمارات الثنائية وتعملان على إتاحة بيئة عمل أكثر تعاونية.

وقال النويس: أعبر عن امتناني لمنحي فرصة التحدث مباشرة مع الشركات الأعضاء في مجلس الأعمال الأمريكي في دبي ونظيره في أبوظبي لمشاركة الرؤى حول الاستجابة لـ«كوفيد-19» في الإمارات، إضافة إلى مناقشة النقاط الرئيسية للحوار السابع الأخير بين الإمارات والولايات المتحدة حول السياسات الاقتصادية. يتطلع المكتب التجاري لسفارة الإمارات إلى تعزيز العلاقات مع شركائنا من الشركات الأمريكية الموجودة في الإمارات، إضافة إلى مواصلة هذا الحوار لإتاحة تبادل صريح بشأن القضايا التجارية الأهم التي تؤثر في البلدين.

كما قدم النويس رؤاه حول استجابة الإمارات لـ«كوفيد-19»، التي تضمنت تقديم حزم تحفيز اقتصادية، ومشاركة التكنولوجيا، والتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الإماراتي، ومستقبل التجارة الإلكترونية في البلاد.

وصرح جاي هيوستن، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي في أبوظبي: هنا في أبوظبي، أدت التدابير الاستباقية التي شملت إغلاق الحدود بشكل صارم وجهود الفحوص النموذجية، إلى إصابة أقل من 1% من سكان أبوظبي بـ«كوفيد-19». ويضمن هذا النهج الاستثنائي بقاء الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا خلال عملنا جميعاً على إعادة الأعمال في أبوظبي إلى طبيعتها. ونعبّر عن بالغ امتناننا للقيادة لكسبها الثقة المطلقة في جهود احتواء «كوفيد-19» وسياسات العودة إلى العمل.

مجلس الأعمال الأمريكي

ومن جانبه، قال سامي بوسابا، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي في دبي والإمارات الشمالية: «نشيد بالتقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات وما زالت تحرزه في تنفيذ السياسات الاقتصادية والاستثمارية، وجهود الدولة المستمرة لتعزيز الازدهار الاقتصادي في المنطقة. يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المسيرة وندعم التعاون المستمر مع الإمارات».

وأشار إلى الالتزام المشترك لمجلس الأعمال الأمريكي في دبي ونظيره في أبوظبي بالحفاظ على التواصل المفتوح والمنتظم ورحب باستعداد سفارة الإمارات للانخراط في حوار مستمر كل ثلاثة أشهر. وسيتيح هذا التآزر لأعضاء المجلسين وسفارة الإمارات فرصاً أكبر للتعاون وتبادل المعلومات واتباع أفضل الممارسات في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

وأسس فرعا المجلس مؤخراً فريقاً متعدد الجنسيات لاستمرارية الأعمال استجابة للتأثير العالمي لكوفيد-19 وضغوطه على المشهد التجاري الدولي في الإمارات، ليصبح مصدراً تستمع عبره الحكومة إلى مجتمع الأعمال. واجتمعت مجموعة مكونة من 28 مجلساً وغرفة تجارية تشكل جزءاً من الفريق للتفاعل مع حكومة الإمارات والعمل الجماعي لضمان استمرارية العمل.