الدولار صوب أكبر هبوط شهري لهذا العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عوض الدولار جزءاً من خسائره في التعاملات المبكرة بلندن، في حين ظلت المعنويات ضعيفة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بينما أدت المخاوف من موجة ثانية من الجائحة لتبديد التفاؤل إزاء تحسن البيانات الاقتصادية.

ومقابل سلة من العملات، سجل مؤشر الدولار 97.303 في الساعة 07:34 بتوقيت جرينيتش، منخفضاً 0.2% لتصل خسائر الشهر الجاري إلى أكثر من 1% وتتجه العملة صوب أكبر هبوط شهري منذ ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقاً لحسابات أجرتها رويترز، بلغ عدد وفيات كوفيد-19 عالمياً نصف مليون الأحد. وارتفعت حالات الإصابة في ولايات جنوب وغرب الولايات المتحدة مما دفع ولاية كاليفورنيا لإصدار تعليمات بإغلاق بعض الحانات في أول تراجع رئيسي عن قرارات استئناف النشاط الاقتصادي.

وفي غياب اتجاه واضح بأسواق العملة، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الليلة الماضية ثم غير مساره في حين ارتفعت العملات عالية المخاطر أيضاً.

وزاد الدولار الأسترالي 0.3% مقابل نظيره الأمريكي إلى 0.6884 حتى بعد أن أعلنت البلاد عن أكبر زيادة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيما يزيد على شهرين. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى ‭0.6683‬ دولار أمريكي.