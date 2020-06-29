العراق.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤول محلي

إبراهيم صالح/ الخليج 365

طالب عشرات المحتجين بالعراق، الإثنين، بإقالة مسؤول حكومي من منصبه، جنوبي البلاد.

وقال المتظاهر صالح الحسوني، للأناضول، إن عشرات المحتجين أغلقوا مبنى حكومي بمحافظة واسط (جنوب)، للمطالبة بإقالة قائمقام القضاء محمد رضا، واختيار بدلا منه.

وأضاف الحسوني أن الاحتجاجات اندلعت على خلفية استشراء الفساد وعدم الكفاءة في المؤسسات الحكومية، ما أثر سلبا على مستوى تقديم الخدمات العامة.

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وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ الحراك الشعبي في العراق ضد الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، ونجح في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال احتجاجات تخرج بين حين وآخر للمطالبة بإقالة مسؤولين محليين متهمين بالفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

والفساد يعتبر، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.

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