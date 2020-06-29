غزة.. دعوة لتوظيف الأدوات الفنية والإعلامية لمواجهة "الضم"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

دعا عشرات الفنانين والمثقّفين الفلسطينيين في قطاع غزة، الاثنين، إلى توظيف الأدوات الفنية والإعلامية والأدبية، كأداة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها مؤسسة رواسي فلسطين (ثقافية غير حكومية)، في مقر مركز رشاد الشوا، بمدينة غزة، رفضا لخطة الضم الإسرائيلية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "فلسطين حقنا الثابت وقضيتنا المركزية"، و"المثقّف إلى جانب المقاومة في مواجهة مشروع الضم".

وقال فايز الحسني، مدير مؤسسة "رواسي"، في كلمة خلال الوقفة "نقف ضد سرقة أراضينا في الضفة المحتلة، وندعو إلى وقفة جادة ضد المشاريع الإسرائيلية".

وطالب الحسني بضرورة "إطلاق حملة عملية من القوى الوطنية على أن يكون الفعل المقاومة هو الشريعة والدعم القوي لهم".

ودعا إلى "إطلاق مشاريع فنية، للفنانين التشكيليين، حيث تكون لهم الكلمة كي يعبروا عن الحس الوطني، كي تصل كلمتهم إلى العالم".

بدوره، قال عارف بكر، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الثقافة بغزة، إن الوضع الحالي "يتطلب مواجهة الخطط الإسرائيلية بنفس القوة، لإظهار مظلومية الشعب، وإيصال كلمته للخارج".

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وأضاف، في كلمة له خلال الوقفة "المقاومة بجميع الأشكال مشروعة، والثقافة مقاومة، فكرة يجب أن تسود المجتمع (...) القلم والكلمة والرواية والريشة هي أيضا لها دور مقاوم".

ودعا كافة "الشعراء والأدباء والكتّاب الفلسطينيين والعرب لتوظيف أدواتهم الإبداعية لتسليط الضوء على قرار الضم ورفضه".

وطالب " بإطلاق حملة ثقافية فلسطينية ، يتم خلالها صياغة استراتيجية وطنية تتصدى للجرائم الإسرائيلية وتكشف الظلم الواقع على الشعب".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو/تموز المقبل، بحسب تصريحات سابقة لنتنياهو.

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة.

ورفضا لهذا المخطط الإسرائيلي، ينظم الفلسطينيون، منذ مطلع يونيو/ حزيران الجاري، فعاليات شعبية وجماهيرية في الضفة الغربية وغزة.

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