اشتية: نرفض كل أشكال "الضم"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إن القيادة الفلسطينية "ترفض كل أشكال ضم الأراضي الفلسطينية".
وأضاف اشتية، خلال كلمة في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي برام الله "نرفض الضم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أي كان شكله هو يقع ضمن سلسلة عمليات القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية".
وتابع "الشعب الفلسطيني يرفض مخطط الضم، وتمثل ذلك بالمشاركة الشعبية في الفعاليات المنددة بالضم في الأغوار".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن الحكومة قد تلجأ إلى تنفيذ "الضم" على مراحل، وتبدأ بالكتل الاستيطانية الكبرى.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة أن حكومته سوف تضم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية، في الأول من يوليو/تموز المقبل، بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية.
وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي إنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.
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