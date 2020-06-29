مصرع 7 مرضى إثر اندلاع حريق بمستشفى شمالي مصر

إسطنبول/ الخليج 365

لقى 7 مرضى مصرعهم في مصر، الإثنين، جراء اندلاع حريق في مستشفى خاص بمحافظة الإسكندرية شمالي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها "اليوم السابع" الخاصة، باندلاع حريق ضخم في مستشفى بالإسكندرية أسفر عن مصرع 7 مرضى وإصابة 7 آخرين من طاقم المستشفى.

ونقلت اليوم السابع عن اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية (شمال) قوله إن "المعاينة المبدئية للحادث بينت أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي".

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وأوضح أن 7 مرضى توفوا إثر إصابتهم بالاختناق، إضافة إلى إصابة 7 من الطاقم الطبي تم نقلهم إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية دفعت بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده بالمستشفى، حسب المصدر ذاته.

وعادة ما تتكرر حوادث اندلاع الحرائق في مصر، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف (21 يونيو/حزيران -21 سبتمبر/أيلول) في البلاد.

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