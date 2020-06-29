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جامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركات في مسابقة أفضل ابتكار إبداعي خلال أزمة كورونا

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تواصل جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال استقبال المشاركات في مسابقة لأفضل ابتكار لإيجاد حلول إبداعية تناسب فترة أزمة فيروس المستجد والتي أطلقتها الجامعة ضمن برنامج “مبادرون” ويستمر استقبال المشاركات على الرابط https://forms.kku.edu.sa/ar/518 حتى ١١ ذي القعدة الجاري.

وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال الدكتور محمد بن خماش المغربي أن هذه المسابقة تستهدف المهتمين بالابتكار من جميع شرائح المجتمع وتهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المجتمع لتصميم ابتكارات وأفكار تقدم حلولًا إبداعية تتناسب مع الظروف الحالية من تفشي مرض كورونا المستجد والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أن المركز رصد ٣ جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بقيمة ١٠ آلاف ريال، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ ٥٠٠٠ ريال، والمركز الثاني ٣٠٠٠ ريال، والثالث ٢٠٠٠ ريال. 

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