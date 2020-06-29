الإطاحة بـ17 وافدًا تورطوا بالاحتيال على مواطنين ومقيمين والمتاجرة بشرائح الاتصال

أطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي من (17) مقيماً؛ لتورطهم بالاحتيال على مواطنين ومقيمين، في نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات، ومتاجرتهم بشرائح الاتصال.

وصرَح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، بأن التشكيل يتألف من مقيمين من جنسيات مصرية وسورية ويمنية وبنجلاديشية، وتورطوا بالاحتيال على مواطنين ومقيمين من خلال ممارسة نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة من الشركات المصرحة، بالإضافة إلى متاجرتهم بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وأضاف العقيد التويجري أن التشكيل اتخذ من شقتين سكنيتين في حيي العزيزية والعمل بمدينة الرياض مقرين لجرائمه.

وأشار إلى أنه ضُبط بحوزتهم 9 آلاف شريحة اتصال، و3 أجهزة لتوثيقها، بالإضافة إلى حاسبات آلية وأجهزة مسح ضوئي، فيما جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.