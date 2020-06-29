شكرا لقرائتكم خبر عن «عضو شورى»: أعداد الوافدين في المملكة أكثر من الحاجة لهم.. وهذا الحل الحاسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان آل فارح، بتأسيس هيئة عليا للاستقدام والتستر التجاري، وذلك لتنظيم عملية استقدام العمالة الوافدة إلى المملكة.

وقال “آل فارح” في مداخلة لبرنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “نريد القضاء على ظاهرة تجارة التأشيرات، وأن تقوم الهيئة المطلوب تأسيسها بالتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، فضلًا عن سن التشريعات وتغيير العقود بهذا الشأن ومساءلة الوزارة المعنية لضبط الأمور”.

وأضاف: أن “من مهام الهيئة كذلك، ألا يدخل هذا البلد الكريم إلا من يستحق أن يعمل فيه ونكون بحاجة إليه، فلدينا جهود واضحة، لكن لا نزال بحاجة لصد هذه الأمور”.

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وأشار عضو مجلس الشورى، إلى إن أعداد الوافدين الذين يستقدمون للمملكة أكثر من الحاجة لهم؛ متسائلًا: “كم من عمالة تتنقل من مدينة لأخرى، فيكون كفيل العامل في منطقة بينما يعمل العامل بمنطقة أخرى”.