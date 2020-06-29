شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم استكمال صيام «الست من شوال» في شهر ذي القعدة؟.. «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاز الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، إكمال صيام الأيام الست من شهر شوال في ذي القعدة لعذر.

جاء ذلك في رده على استفسار أحد المتابعات للبرنامج عن عدم قدرتها على استكمال صيام الست من شوال لعذر ما، خلال لقائه ببرنامج “الجواب الكافي” المذاع على قناة الرسالة.

وأضاف “الخثلان”: أنه “بإجماع الفقهاء فإنه يجوز صيام الست من شوال بشهر ذي القعدة لعذر ما، لكونه من باب القضاء، ويُسر على المسلم قضاء النوافل”.