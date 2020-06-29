البحث عن 300 عامل في مصنع بريطاني للمواد الغذائية لاحتمال إصابتهم بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 29 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

يحاول مديرو الصحة العامة في بريطانيا تعقب 300 عامل بعد أن أثبتت اختبارات كوفيد 19، إصابة 166 زميلًا لهم في مصنع للمواد الغذائية يعمل على تزويد أشهر المتاجر مثل Tesco و Sainsbury's و Asda.



ويعمل أكثر من 1000 شخص في معمل روان فودز في مدينة ريكسهام، بويلز، وشهد المصنع تفشي الفيروس التاجي بين الموظفين، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب مخاوف من عدم وجود حماية للعمال، وفقا للبيان.

وفي بيان اليوم، قالت هيئة الصحة في ويلز، نحن نعمل على التواصل بشكل عاجل مع أكثر من 300 عامل لم يحضروا بعد لإجراء الاختبار.

وجاء في البيان: "نتوقع أن يتم تسجيل حالات إصابة إضافية بعد التوصل إلى الأشخاص الـ 300، هذا لا يعني أن معدل الإصابة في منطقة ريكسهام آخذ في الازدياد، كما لا يوجد دليل على أن مصنع "روان فودز" هو بؤرة كورونا".

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وتصدّر المصنع عناوين الصحف الرئيسية في وقت سابق من هذا العام، عندما خرج العمال في شهر أبريل في احتجاج واضح على ما وصفوه بضعف تدابير الحماية من الفيروس.

وقال متحدث عن مصنع روان فودز لبي بي سي: `` لقد أجرينا بشكل عاجل تغييرات جديدة في الموقع، منذ إصدار التوجيه الحكومي الخاص بمصانع المواد الغذائية في مارس 2020، وأكدنا على التباعد الاجتماعي حيثما أمكن ذلك عمليًا، كما عملنا على توفير مستلزمات الوقاية مثل الأقنعة والمطهرات.

ويزود المصنع محلات السوبر ماركت الرئيسية بما في ذلك Tesco و Sainsbury's و Asda..

وقد تسبب تفشي كورونا في مصنع "روان فودز" وتسجيل إصابات أخرى في أحد المسالخ لانتشار الذعر في المنطقة الهادئة وقد تضطر السلطات لوضعها تحت الإغلاق لاحتواء تفشي المرض وفقاً لموقع الديلي ميل.