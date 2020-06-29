عقد آجل للفلفل الأسود في بورصة دبي للسلع قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أنها تجري محادثات حالياً مع أعضائها ومجتمع التداول، بشأن إمكانية إدراج عقد آجل للفلفل الأسود.

وجاءت هذه المحادثات بعد اجتماع افتراضي عُقد بين أحمد بن سليم، رئيس بورصة دبي للذهب والسلع، وأحمد سلطان بن حارب الفلاحي، الملحق التجاري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الهند، ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند، والدور الرئيسي الذي يلعبه مركز دبي للسلع المتعددة في ترسيخ العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال أحمد بن سليم، رئيس بورصة دبي للذهب والسلع، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعتبر الفلفل الأسود من أهم التوابل التي يتم تصديرها وتداولها من الهند، لذلك فإن الإدراج المحتمل للعقد الآجل للفلفل الأسود في بورصة دبي للذهب والسلع، سيضيف قيمة كبيرة للمستثمرين والمتداولين في المنطقة، كما سيسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة السلع. وتشكل هذه المناقشات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والهند، ونحن على ثقة بأنها ستقود إلى توفير مزيد من الفرص التجارية بين البلدين في المستقبل».

وفي عام 2013 استضاف مركز دبي للسلع المتعددة، الاجتماع الأول من اجتماعات لجنة تجار الفلفل الدولي، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين المنتجين والمستوردين والمصدرين والمصنعين وتجار التجزئة. ويخطط مركز دبي للسلع المتعددة حالياً لاستضافة اجتماع لجنة تجار الفلفل الدولي مجدداً، في المستقبل القريب.

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نحن سعداء بالدخول في محادثات أولية مع مجتمع التداول بشأن إدراج العقد الآجل للفلفل الأسود. ومن المعروف أن الفلفل الأسود يعتبر ملك التوابل، وأحد المنتجات الزراعية الأكثر تداولاً على مستوى العالم. ونظراً للطلب المتزايد عليه، فإننا واثقون بأن هذا المنتج سيحقق إقبالاً قوياً من قبل المشاركين من الأفراد والمؤسسات، لما يوفره من تحوّط فعال ضد مخاطر انخفاض الأسعار وتحسين آليات اكتشاف الأسعار».