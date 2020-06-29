«عبارة الموت» في بنجلاديش تودي بحياة 23 شخصاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 23 شخصاً مصرعهم وفقد العشرات الاثنين، إثر غرق عبارة في العاصمة البنغالية دكا، بعد اصطدامها بعبارة أخرى، كما أعلن مسؤولو إنقاذ.

وقالت المسؤولة في قسم الإطفاء، عناية حسين، لفرانس برس: لقد انتشلنا حتى الآن 23 جثة من العبارة التي غرقت، مشيرة إلى أنها كانت تقل 50 شخصاً، وأن أعمال البحث مستمرة.

وقد اصطدمت العبارة «مورنينج بيرد» بعبارة أخرى على بعد أمتار منها في سادرغات، أكبر ميناء نهري في بنغلادش، وكانت العبارة قادمة من مدينة في وسط البلاد، وعلق كثيرون في مقصوراتهم بحسب إفادات شهود جمعتها محطات تلفزة محلية.

وتقع حوادث العبارات بشكل متكرر في بنغلادش بسبب عدم احترام قواعد السلامة العامة خلال بنائها في الورش البحرية، وغالباً ما تكون العبارات مُكتظة بأعداد تفوق قدرة استيعابها.