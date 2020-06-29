مقتل وإصابة 14 شخصاً في الهجوم على بورصة باكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشرطة الباكستانية في بيان، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بينهم شرطي، حين اقتحم أربعة مسلحين بورصة كراتشي الاثنين.

وقالت الشرطة في بيانها، إن أربعة حراس ومدنياً إلى جانب شرطي، قتلوا في هجوم إرهابي بقنبلة يدوية وسلاح رشاش ضد بورصة كراتشي، وقال قائد شرطة كراتشي، غلام نبي ميمون: قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون، من جهتها أعلنت أبرز منظمة إسعاف في كراتشي «إيدهي» عن سقوط سبعة قتلى وسبعة جرحى، بحسب ما أفاد مسؤول فيها، مؤكدة مقتل المهاجمين الأربعة أيضاً، وتبنى الهجوم، بحسب الشرطة، مجموعة انفصالية من إقليم بلوشستان المجاور.

من جانبها، قالت البورصة الباكستانية على تويتر: لا يزال الوضع يتكشف، وتباشر الإدارة، بمساعدة قوات الأمن، إدارة الوضع الأمني والسيطرة على الموقف.