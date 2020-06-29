انخفاض إصابات كورونا في الصين.. ومقتل 12 شخصاً بسبب الأمطار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الاثنين، إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 17 حالة في اليوم السابق، وذلك في ظل سعي العاصمة بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في منتصف يونيو/حزيران الجاري، بسوق للجملة.

وأوضحت اللجنة أن خمساً من الحالات الجديدة لوافدين من الخارج، مُضيفة أنها رصدت الحالات السبع الأخرى في بكين، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83512 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً مُنذ منتصف مايو/أيار الماضي عند 4634.

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في سياق متصل، أودت الأمطار الغزيرة بحياة 12 شخصاً على الأقل، في مقاطعة سيشوان بجنوبي الصين، كما أفادت وسائل إعلام رسمية، وتسبب ارتفاع منسوب المياه في عمليات إخلاء للمنازل خلال موسم الفيضانات السنوي، وتسببت حصيلة الأمطار الغزيرة في منطقة ميانينج، في وفاة شخصين حين غرقت عدة سيارات في نهر، فضلاً عن فقدان عشرة أشخاص، وإخلاء أكثر من سبعة آلاف شخص من منازلهم، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة.

ويشهد جنوبي الصين هطول أمطار غزيرة أدت إلى إنزلاقات في التربة، وفيضانات مُنذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، تسببت حتى الآن في وفاة 78 شخصاً، إضافة إلى تضرر 12 مليون شخص في ممتلكاتهم، فيما أغلقت طرقات، وتم إنقاذ أو نقل أماكن 720 ألف شخص بسبب مياه الفيضانات، كذلك تسبب موسم الفيضانات في خسائر بلغت 25.7 مليار يوان ما يعادل (3.6 مليار دولار)، كما أوضحت وزارة إدارة الطوارئ.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخسائر تشكل ضربة إضافية للاقتصاد المحلي الذي يعاني أساساً تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتزم حكومة الصين إنفاق 200 مليون يوان على الأقل على تجهيزات الإغاثة، بما يشمل الخيم والأسرة للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم، كما أوضحت وزارة إدارة الطوارئ الأحد.