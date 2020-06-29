262 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا.. والنمسا تطلب شهادة «خلو» لدخول أراضيها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الاثنين، تسجيل 262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مقابل 256 حالة الأحد، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 193761.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد أربع حالات ليبلغ 8961 في المجمل.

في سياق متصل، أعلنت النمسا الأحد، أنّها ستفرض على المسافرين الآتين من منطقة ألمانية موبوءة بكوفيد-19، إظهار شهادة صحيّة تثبت خلوّهم من فيروس كورونا المستجدّ للسماح لهم بدخول أراضيها.

وقال وزير الصحّة، رودولف أنشوبر، لشبكة «أو أر أف» التلفزيونية ردّاً على سؤال عن إمكانية منع سكان جوتيرسلوه، الكانتون الواقع في غرب ألمانيا، من دخول النمسا: نحن نتّبع خطّاً مشتركاً، مضيفاً: سيتعيّن على سكّان هذا الكانتون الراغبين بالسفر إلى النمسا أن يظهروا نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجدّ لا يعود تاريخها لأكثر من 48 ساعة.

وأوضح الوزير النمساوي أنّ شرط الخضوع لفحص مخبري لن يسري على سكّان فارندورف، الكانتون المجاور لجوترسلوه والذي سجّل بدوره زيادة في أعداد المصابين بكورونا وفرضت فيه مجدّداً تدابير إغلاق، مشيراً إلى أنّ السبب في ذلك هو أنّ أعداد الإصابات الجديدة في هذا الكانتون تراجعت بسرعة كبيرة.

وأعادت سلطات الكانتون الواقع في ولاية شمال (الراين- وستفاليا) والبالغ عدد سكّانه 360 ألف نسمة فرض تدابير إغلاق للحدّ من تفشّي الوباء الأربعاء، وكانت السلطات الألمانية أعلنت الثلاثاء، إعادة فرض تدابير الحجر على سكان هذين الكانتونين البالغ عددهم أكثر من 600 ألف نسمة إثر تسجيل 1553 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في جوترسلوه.

وأثار اكتشاف هذه البؤرة الكبيرة للوباء في مسلخ تابع لمجموعة «تونييس» صدمة في ألمانيا، التي ظلّت بمنأى نسبياً عن الفيروس بالمقارنة مع شركائها الأوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ويوظّف المسلخ حوالي 6700 شخص، يتحدّر العديد منهم من بلغاريا ورومانيا ويقيمون في مراكز إيواء مكتظة.