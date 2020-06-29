أستراليا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الاثنين، إنها تدرس إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي بعدما أعلنت البلاد عن أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال أكثر من شهرين.

ورغم عدم صدور أرقام الإصابات الجديدة في عدة ولايات أخرى حتى الآن، إلا أن ولاية فيكتوريا، وهي كبرى ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، قالت إنها سجلت 75 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في أكبر حصيلة يومية مُنذ 11 إبريل/نيسان الماضي.

وأثار ارتفاع عدد الإصابات مخاوف من حدوث موجة عدوى ثانية، وذلك بعد أسابيع عديدة من تسجيل أقل من عشرين حالة إصابة يومياً.