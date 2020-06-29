شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف إصابة جديدة و552 وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأحد، تسجيل 30476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إضافة إلى 552 حالة وفاة، ويوجد بالبرازيل الآن، مليون و344143 حالة إصابة مؤكدة و57622 حالة وفاة.

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