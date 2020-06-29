شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإصابات الجديدة بكورونا في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وزارة الصحة بالمكسيك الأحد، عن تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و267 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات والوفيات في البلاد إلى 216852 و26648 على الترتيب.

وكانت الوزارة سجلت في اليوم السابق، 4410 إصابات و602 وفاة، وقالت الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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