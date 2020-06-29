4 وجهات جديدة لطيران الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل «طيران الإمارات» توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها. فقد أعلنت اليوم أنها سوف تستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس (1 يوليو) وغلاسكو (15 يوليو) والمالديف (16 يوليو) .

وبذلك يرتفع عدد المحطات التي ستغطيها «طيران الإمارات» بخدمات ركاب في يوليو/ أيار إلى 52 مدينة، موفرة مزيداً من الخيارات أمام عملائها لمواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي، بين الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.



تونس إلى دبي

وفيما يتعلق برحلات طيران الإمارات إلى تونس، فسوف يقتصر السفر من دولة الإمارات على المواطنين التونسيين والذين يحملون أذون إقامة دائمة في تونس. كما يسمح للركاب من دول أخرى معينة بالسفر عبر دبي إلى تونس مع أو بدون قيود. أما الرحلات من تونس إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات «طيران الإمارات»، فهي متاحة أمام العملاء الذين يلبون شروط الدخول إلى دولة وجهتهم النهائية.

وسوف يتمكن عملاء «طيران الإمارات» الآن من السفر إلى دبي عقب الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تسهل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

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الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواء على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

قيود السفر

تذكّر «طيران الإمارات» عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. وينبغي على زوار دبي حيازة بوليصة تأمين صحي دولية تغطي الأمراض طوال إقامتهم في دبي، بما فيها «كوفيد-19». وينبغي على المقيمين المتواجدين في الخارج الاطلاع على متطلبات دخولهم إلى دبي.