الاحتياطي الفيدرالي يشتري سندات «إيه تي أند تي» و«يونايتد هيلث» و«وول مارت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سندات صادرة عن شركات محددة منها «إيه تي أند تي» و«يونايتد هيلث جروب» و«وول مارت»، كجزء من برنامج الإقراض الطارئ الذي وضعه المجلس لمعالجة تأثيرات كوفيد-19 في الاقتصاد، وفقاً لإفصاح جديد صدر عن المجلس.

وقد بدأ البنك المركزي الأمريكي في 16 يونيو/حزيران، شراء سندات من جهات إصدار مستقلة كجزء من خطة موسعة تشمل الشركات التي تنطبق عليها الشروط.

وكشفت إفصاحات نشرت يوم الأحد، أنه من بين 207 ملايين دولار من مشتريات اليوم الأول، بلغت حصة ديون الشركات خارج القطاع الاستهلاكي 21%، و 15% لديون الشركات الاستهلاكية و10% من ديون شركات قطاع التكنولوجيا. أما نسبة الإصدارات التي صنفت غير استثمارية فبلغت 3.6%.

وفي بيان منفصل، كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مكونات المؤشر الواسع الذي يستخدمه البنك المركزي لإجراء عمليات الشراء.

وقال مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إن الهدف من الشراء هو الحفاظ على السيولة في سوق ديون الشركات، حتى تتمكن جهات الإصدار من الوصول إلى رأس المال على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العميق الناجم عن الوباء. ويضم المؤشر حوالي 800 جهة إصدار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أطلق عمليات شراء السندات في منتصف مايو/أيار، مبتدئاً من سندات الصناديق المدرجة التي تستثمر في ديون الشركات حيث نفذ عمليات الشراء المباشرة. وقد جمع الاحتياطي الفيدرالي 8.71 مليار دولار من الأصول بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة وإصدارات السندات الفردية من خلال البرنامج، والمعروفة باسم تسهيل ائتمان الشركات في السوق الثانوية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم 17 يونيو، إن البنك المركزي سيعيد تخصيص مشتريات صناديق الاستثمار المتداولة لصالح سندات الدين الفردية من خلال المؤشر الذي أنشأه.

وقال باول خلال جلسة الاستماع: «إن شراء السندات سيشكل القناة الأساسية للدعم بمرور الوقت والذي من خلاله يتم تعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد لمواجهة تبعات الوباء. ومع مرور الوقت سوف نستثني سندات الصناديق المدرجة».

ومن المقرر أن ينتهي البرنامج يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2020.