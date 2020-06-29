288 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا خلال 24 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتّحدة، الأحد، 288 وفاة إضافيّة ناجمة عن وباء كوفيد-19 خلال 24 ساعة، وفق بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

لكنّ الولايات المتّحدة تبقى وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات بأكثر من 2.5 مليون إصابة، أو الوفيات التي بلغت 125.768 وفاة، ونجحت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يومياً، لكنّ هذا العدد عاود الارتفاع مُنذ أيام مُتخطّياً عتبة الـ30 ألف إصابة.

من جهته، أمر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الأحد، بإغلاق الحانات في لوس أنجلوس، إضافة إلى ست مقاطعات أخرى في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، والتي تسجّل ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، كما أعادت السلطات في أنحاء أخرى من البلاد فرض تدابير إغلاق في محاولة للحدّ من الازدياد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس.