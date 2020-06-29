فقدان 14 شخصاً بعد اصطدام قارب فليبيني بسفينة صينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام في مانيلا، الاثنين، أنّ 12 صياداً فليبينياً على الأقلّ اعتبروا في عداد المفقودين، إثر اصطدام قاربهم بسفينة شحن أجنبية، ووقع الحادث الأحد، قبالة الساحل الشمالي لمقاطعة أوكسيدنتال ميندورو، بحسب ما نقل موقعا إنكوايرر ورابلر الإخباريان عن خفر السواحل.

وأفاد موقع إنكوايرر أنّ عدد المفقودين هو 12 صياداً، بينما أشار موقع رابلر إلى أن عددهم هو 14 شخصاً (12 صياداً وموظفان في شركتهما)، موضحاً أن حادث الاصطدام وقع بين قارب الصيد الفليبيني و«سفينة شحن صينية» ترفع علم هونج كونج.

ونقل موقع إنكوايرر عن ضابط في خفر السواحل قوله: عندما وصل طاقمنا إلى المنطقة كان لا يزال بوسعهم رؤية قارب الصيد منقلباً، لكنهم لم يعثروا على أي شخص، مضيفاً: تيار قوي حال دون استمرار عمليات البحث، الأحد، لكنّها استؤنفت فجر الاثنين.