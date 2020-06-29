مصر... عجز الميزان التجاري ينخفض بنسبة 45% في أبريل الماضي

القاهرة - سبوتنيك. وتراجع عجز الميزان التجاري في مصر في أبريل/نيسان الماضي، قياسا بالشهر نفسه من عام 2019 بنسبة 45%، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة، اليوم الاثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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وبحسب النشرة، فقد بلغت قيمة العجز التجاري في مصر في أبريل الماضي 2.36 مليار دولار، مقابل 4.28 مليار دولار في أبريل 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 45%.
وأوضحت النشرة أن قيمة الصادرات أيضا تراجعت بنسبة 32.3% في أبريل الماضي، مقابل 2.72 مليار دولار في أبريل 2019، بنسبة انخفاض بلغت 32.3%.
وأرجعت النشرة انخفاض قيمة الصادرات إلى "انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها أسمدة بنسبة 9.9 %، منتجات البترول بنسبة 69.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 15.0 %، بطاطس بنسبة 18.6 %".
فيما ارتفعت قيمة بعض الصادرات في نفس الشهر قياسا بأبريل 2019، مثل الفواكه الطازجة والتي ارتفعت بنسبة 20.2 %، والخضروات المجمدة بنسبة 3.5 %، ومسطحات الحديد والصلب بنسبة 44.6 %.
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