وقال جابر في حديثه مع قناة "المملكة" إن "الفيروس "نشف ومات" في الأردن، في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفاً: "جميع الحالات التي سجلت هي قادمة من الخارج، وأن حالات انتقال العدوى التي شهدتها البلاد في بداية الأزمة لم تعد موجودة.
وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس الأحد، تسجيل 10 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها غير محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1121، وتوزعت الإصابات العشر الجديدة بـ7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، و3 حالات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري.
كانت هذه تفاصيل خبر "نشف ومات"... وزير عربي يحدث ضجة بتصريحاته عن فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.