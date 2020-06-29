البرلمان الليبي يشيد بالدور الروسي ويوجه دعوة إلى أمريكا

بنغازي – سبوتنيك. وقال حومة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نقدر وندعم الجهود الروسية، روسيا لم تترك ليبيا للعابثين وإنما وقفت وقفة جادة.. ونحن لمسناه من المسؤولين في روسيا، وقفة جادة وحقيقية وصادقة لعودة ليبيا كما كانت لتأخذ مكانها بين الدول".

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وتابع: "روسيا تدعم كل الجهود التي ترمي إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، فهي ستكون داعم لنا في مجلس الأمن وفِي اجتماعات الدول الثمانية أو العشرين وما إلى هنالك من اجتماعات".

كما دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي إلى دور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، معربا عن ثقته في قدره واشنطن على التأثير في مواقف الدول المنخرطة في الأزمة الليبية من أجل العودة للعملية السياسية.

وقال إن "الدور الأمريكي لم يكن واضحا بالنسبة لليبيا"، معتبرا أن "على واشنطن أن تلعب دورا أكبر على صعيد الأزمة الليبية، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار"، "حيث تمتلك القدرة على التأثير على العديد من الدول المتداخلة في الأزمة الليبية والمساهمة في وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".

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واستطرد حومة، قائلا: "هناك تواصل مستمر مع واشنطن عبر سفارتها في ليبيا، حيث توجه وفد من مجلس النواب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابق"، واصفًا تلك الزيارة بالناجحة التي شهدت لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، مبديا استعداده لمزيد من تلك الزيارات في سبيل البحث عن استقرار ليبيا.

كانت الولايات المتحدة قد أكدت، الأسبوع الماضي، معارضتها الشديدة للتصعيد العسكري الأخير في ليبيا، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات.

وقد التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد القيادة الأمريكية الأفريقية الجنرال ستيفن تاونسند رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الأسبوع الماضي أيضا، وطالب الجهات الخارجية المتداخلة في الأزمة بالتوقف عن تغذية الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ودعم الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة برلين.