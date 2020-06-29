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مليارات الدولارات يتجه العراق لاقتراضها من بنوك ودول تداوي أزمته

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© AP Photo / Nabil al-Jourani

وأوضح كوجر، أن قانون الاقتراض الداخلي، والخارجي، الذي صوت عليه البرلمان، الأربعاء الماضي، 25 يونيو، وصادق عليه رئيس الجمهورية، برهم صالح في اليوم الثاني، الخميس، يتم بموجبه اقتراض 15 تريلون دينار عراقي من البنوك، والمؤسسات التي لديها إمكانيات مالية في داخل العراق.

وأضاف كوجر، أما أموال الاقتراض الخارجي ضمن القانون من الدول الصديقة، والجوار التي لديها مصالح في العراق، تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي.

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق، يوم الخميس، 25 يونيو الجاري، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، مؤكدا حسب بيان صادر عن مكتبه أطلعت عليه "سبوتنيك"، أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورنا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية".

وشدد صالح، على وجوب ترشيد الإنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة، بعد المصادقة على القانون الذي صوت عليه البرلمان، الأربعاء الماضي.

ويمر العراق في أزمة مالية خانقة إثر تفشي فيروس  والتدهور الذي أصاب أسعار النفط في الأشهر الماضية، أثرت سلبا على تسديد رواتب الموظفين، وتأخرها، وسط غضب واستياء شعبي.

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