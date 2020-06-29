وفاة "سعيد لوتاه" مؤسس أول بنك إسلامي في العالم

دبي/ الخليج 365



توفي رجل الأعمال الإماراتي مؤسس أول بنك إسلامي في العالم، سعيد أحمد ناصر لوتاه، عن سن يناهز97 عاما.



ونشر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، نعيا لـ "لوتاه" في تغريدة على "تويتر"، قال فيها إنه كان تاجرا عصاميا ترك بصمات واضحة على اقتصاد إمارة دبي.



وكتب بن راشد، الأحد: "حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه، الذي أنشأ أول بنك إسلامي في العالم.. له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام.. عرفت فيه عقلا راجحا وحكمة وسكينة".



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كذلك، نعى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرة داغي، "لوتاه"، على صفحته بموقع تويتر.



وكتب القره داغي: "العالم الإسلامي فقد أحد كبار رواد الاقتصاد الإسلامي.. كان قائماً في خدمة الإسلام وأُمته، فهو مؤسس أول بنك إسلامي في العالم وهو بنك دبي الإسلامي عام 1975، ومؤسس الشركة العربية الإسلامية للتأمين 1979".



وبدأ "لوتاه" حياته العملية مساعداً لوالده في تجارة اللؤلؤ، إذ عمل في اختياره، وإصلاحه وشرائه وبيعه، وهو لم يبلغ الثانية عشرة من عمره، وتدرج وأصبح مؤسسا لعشرات المؤسسات الإسلامية في الإمارات وخارجها.



وحصل على لقب رجل الاقتصاد الأول في الإمارات عام 1999، ومُنح الدكتوراه الفخرية من "جامعة باركتون" في أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

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