إغلاق "بيت لحم" إثر تفشي فيروس كورونا

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أغلقت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية لمدة 48 ساعة، إثر تفشي انتشار فيروس كورونا.

وقال كامل حميد، محافظ بيت لحم (حكومي)، في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365، إن القرار جاء إثر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، ومن أجل حصر المخالطين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبيّن أن الفيروس انتشر في المدينة (بيت لحم)، وعدد من البلدات والمخيمات، الأمر الذي دفع لإغلاق المحافظة بشكل كامل.

وسجلت بيت لحم، إصابة 120 مواطنا بالفيروس في الأسابيع الأخيرة.

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وأشار المحافظ إلى أن الإغلاق يشمل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من المحافظة أو الدخول إليها.

ونشرت أجهزة الأمن الفلسطينية حواجز عسكرية، في عدة مواقع من المحافظة.

وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أغلقت الحكومة الفلسطينية مدينة بيت لحم لنحو شهرين، عقب الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة كورونا في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين في بيان وصل وكالة الخليج 365، وفاة سيدة فلسطينية مصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 97 إصابة جديدة، منها 52 في محافظة الخليل (جنوب)، و27 ببيت لحم.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 2345، بينها 8 وفيات، و621 حالة تعاف.

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