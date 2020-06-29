مسؤول فلسطيني: نتنياهو لن يجد من يفاوضه بعد "الضم"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال مسؤول فلسطيني، الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يجد فلسطينيا واحدا يفاوضه، بعد عملية الضم".

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، نشرها حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"؛ ردا على تصريحات لنتنياهو بشأن الضم.

وقال الشيخ "نقول إن ضم شبر واحد من أرضنا، يعني أن التسوية السياسية ماتت تحت جنازير دبابات الضم".

وأضاف "نتحداه (نتنياهو) أن يجد فلسطينيا واحدا يفاوضه بعد ذلك، وسيبقى قوة احتلال مرفوضة بالإجماع الفلسطيني والإقليمي والدولي".

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ومساء الأحد، دعا نتنياهو، في خطاب فيديو مسجل بعث به إلى "جمعية مسيحيين موحدين من أجل إسرائيل" الفلسطينيين، إلى التفاوض على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم صفقة القرن.

ويرفض الفلسطينيون الخطة الأمريكية التي تتضمن إجحافا كبيرا في حقوقهم التاريخية.

وتعتبر خطة ترامب، القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل، وترفض عودة اللاجئين الفلسطينيين وتمنح إسرائيل حق ضم 30% من مساحة الضفة الغربية مع بقاء المعابر الدولية والأمن تحت سيطرة إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن نية حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بمساحة تصل إلى 30٪ من الضفة الغربية، في الأول من الشهر المقبل.

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