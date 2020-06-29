جامعة الملك خالد تنفذ دورة عن “برنامج EndNote لتنظيم وإدارة المراجع العلمية”

تنفذ جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا، ضمن برنامج “مبادرون”، دورة بعنوان “برنامج EndNote لتنظيم وإدارة المراجع العلمية باللغتين الإنجليزية والعربية” لطلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة، ويمكن التسجيل في الدورة من خلال الرابط: https://kkunow.zoom.us/webinar/register/WN_siZkSZ8rTfSOLr0yPrjXyA ، ويقدم الدورة الأستاذ المشارك في الرياضيات التطبيقية بالجامعة الدكتور عبد الرحيم محمود علي، وذلك عن بُعد، مساء الأربعاء القادم.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن الدورة تهدف إلى التعريف ببرنامج الفهرسة EndNote، وكيفية إنشاء مكتبة للمراجع داخل البرنامج، وكيفية الاستشهاد بالمراجع باستخدام البرنامج، وتغيير المراجع وأنماط الاقتباس بما يناسب المجلات المختلفة، إضافة إلى كيفية تنظيم المراجع العربية من خلال البرنامج، وكيفية تحميل أنماط المجلات عن طريق شبكة الإنترنت.

وأضاف آل فائع أن الدورة تأتي في سياق سلسلة من الدورات والبرامج التي تهدف إلى رفع المستوى العلمي والبحثي والمهني لطلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعة.