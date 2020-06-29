شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن البدء الفعلي بتأسيس أول بنك متخصص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من 50 ألف إلى 15 مليون ريال

وأوضح بدر الردهان، مدير إدارة التمويل الإقراضي بالهيئة، على هامش لقاء نطمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مميزات مبادرة الإقراض غير المباشر، التي يبلغ الحد الأدنى فيها 50 ألف ريال، والأعلى 7.5 ملايين ريال.

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وأضاف “الردهان”: أن الإقراض “يمنح حسب الدراسة الائتمانية، وحجم المشروع وإيراداته ومبيعاته، كون كل مشروع مختلف عن الآخر، فيما يكفل برنامج كفالة بحد أقصى 15 مليون ريال من قيمة التمويل الممنوح من الجهات التمويلية”.

18 شركة تمويل مرخصة

وأشار إلى أن “بوابة التمويل تمكّن من الحصول على التمويل سواء من مبادرة الإقراض غير المباشر أو برنامج التمويل المضمون أو التمويل بشكل عام، مبينًا أن عدد شركاء مبادرة الإقراض غير المباشر 18 شركة من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي”.

وختم “الردهان”، بقوله: “للاستفادة من خدماتها يمكن ببساطة الدخول والتسجيل في بوابة التمويل التي تربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالجهات التمويلية من بنوك أو شركات تمويل”.