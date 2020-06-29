شكرا لقرائتكم خبر عن قُبيل تطبيق الزيادة الجديدة.. 11 سلعة وخدمة معفاة من «ضريبة القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسود حالة من الترقب قبيل بدء تطبيق الزيادة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بعد التعديل الذي أقرته الهيئة العامة للزكاة والدخل لتصبح 15% بدلًا من 5%.

وفي هذا الصدد، نشرت مبادرة “الحصالة” الوقفية للوعي المالي، إنفوجرافيك، كشفت فيه عن 11 سلعة وخدمة معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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وجاءت الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء على رأس السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وأيضًا يتم إعفاء توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.

وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية، خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديدها.