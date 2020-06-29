عاملون في ديزني لاند يحتجون على استئناف العمل بدون حماية «كافية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتج عاملون بمنتجع ديزني لاند في كاليفورنيا من داخل سياراتهم، بدعوى أن شركة والت ديزني لم توافق على توفير الحماية الكافية للموظفين عند عودة الوجهة الترفيهية للعمل في ظل انتشار جائحة كورونا.

وكانت الشركة تخطط لاستقبال الضيوف في ديزني لاند ومتنزه كاليفورنيا أدفنشر المجاور بدءاً من 17 يوليو/ تموز لكنها أرجأت الأمر لموعد غير محدد.

وقالت ديزني هذا الأسبوع إنها ستحدد موعداً جديداً لإعادة الافتتاح بعد أن تصدر الولاية الإرشادات العامة بشأن كيفية عودة متنزهات الألعاب لاستئناف نشاطها بأمان في خضم تفشي فيروس كورونا بالعالم.

ويوم السبت شكلت نحو 200 سيارة قافلة خارج المنتجع في الاحتجاج الذي نظمه (تحالف الاتحادات العمالية للمنتجع) وهو كيان مؤلف من 11 اتحاداً يمثلون 17 ألف عامل في ديزني لاند.

ودعت الاتحادات الشركة إلى الالتزام بتوفير فحوص ميدانية للكشف عن كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت ديزني بدأت في إغلاق متنزهاتها في يناير/كانون الثاني مع انتشار فيروس كورونا. وأعادت فتح متنزهات في شنغهاي وهونج كونج أمام أعداد محدودة من الضيوف. وتعتزم الشركة فتح متنزه والت ديزني وورلد في فلوريدا يوم 11 يوليو/تموز.

(رويترز)