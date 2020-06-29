تعرّف إلى أقوى 100 شركة عائلية عربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020»، وتضم شركات عربية أنشأتها عائلات في هذه المنطقة، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة، ونجحت في التحول من شركات محلية إلى مجموعات إقليمية ودولية، قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.

ضمت القائمة، 10 شركات فاقت أعمارها 100 عام، و15 شركة عائلية يديرها حالياً الجيل الثالث من العائلة، في مقابل 47 يديرها الجيل الثاني، و38 يديرها الجيل الأول ويعمل لديها مجتمعة أكثر من 600 ألف موظف.

السعودية

تصدرت المملكة العربية السعودية دول القائمة، ممثلة بـ36 شركة عائلية، بقيادة مجموعة العليان التي جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة.

الإمارات

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بالقائمة، ممثلة بـ21 شركة. وجاءت مجموعة الفطيم للملياردير عبدالله الفطيم في المرتبة الثانية على مستوى القائمة.

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مصر

تصدرت القائمة في مصر مجموعة منصور، ويدير المجموعة محمد وياسين ويوسف منصور، البالغة ثروتهم المجمعة 7.4 مليار دولار. وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل: «سبوتفاي» و«أوبر».



الكويت

صناعات الغانم، التي يترأسها الملياردير قتيبة الغانم، تقود شركات الكويت التي حلت 10 شركات منها في القائمة.

المنهجية والتصنيف

استطاعت الشركات العائلية تنفيذ رؤية استثمارية طويلة الأجل حيث وجهت 87 منها استثماراتها في قطاعات متنوعة. ولدى الـ10 المتصدرة ثروات تقدر بأكثر من 31 مليار دولار، فيما حصلت 80%من الشركات الموجودة بالقائمة على امتيازات لعلامات تجارية عالمية، سواء في الدول التي توجد بها، أو على صعيد المنطقة ككل.

وقام فريق البحوث في «فوربس» بدراسة بيانات الشركة العائلية العربية في المنطقة، واعتمد على المعايير التالية في التصنيف:

- استثمارات المجموعة في أسواق المال المحلية والعالمية والأصول العقارية.

- التنوع في الأعمال، وعدد القطاعات التي تنشط فيها أعمال المجموعة بكثافة.

- نوع أنشطة الأعمال، ومدى تضررها من الأزمة الراهنة.

- عدد الموظفين.

- التوزيع الجغرافي للمجموعة، وعدد الدول التي تنشط فيها أعمالها.

- تاريخ التأسيس.