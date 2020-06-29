1.9 مليار درهم أرباح «طاقة» بتراجع 18%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة عائدات بـ 4 مليارات درهم في الربع الأول بتراجع 9%، بسبب هبوط أسعار النفط والغاز اللذين باعتهما «طاقة» بمقدار 21٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18٪ لتصل إلى 1.9 مليار درهم، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات التشغيلية في قطاع النفط والغاز.

ونتيجة للتداعيات الكبيرة والممتدة على الطلب على النفط جراء جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية، وبما يتسق مع الشركات الأخرى في القطاع، خفّضت المجموعة تقديراتها لأسعار النفط لعامي 2020 و2021، الأمر الذي يتطلب تخفيض المجموعة للقيمة الدفترية لبعض أصول النفط مع تأثير ما بعد الضريبة بقيمة 1.5 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة الخسائر التي تعزى إلى حملة أسهم شركة «طاقة» للربع الأول من عام 2020 مبلغ 1.7 مليار درهم، يأتي ذلك مدفوعاً بتراجع القيمة المذكورة أعلاه.

وحافظت سيولة «طاقة» على استقرارها في وضع قوي بنهاية الربع الأول مسجلة 11.9 مليار درهم، ويتضمن ذلك 2.6 مليار درهم سيولة نقدية ومكافآت نقدية و9.3 مليار درهم على شكل تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة.

وعلى الرغم من البداية الصعبة لهذا العام، تتطلع «طاقة» لمواصلة الاستفادة من تدفقات الإيرادات المستقرة وهي في وضع جيد لذلك. ففي شهر إبريل الماضي، وافق مساهمو «طاقة» على صفقة نقل أغلبية أصول «مؤسسة أبوظبي للطاقة» لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى «طاقة»، ومن المقرر إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2020.

وبمجرد إتمام الصفقة، ستصبح «طاقة» واحدة من أكبر 10 شركات المرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المنظمة وواحدة من أكبر الشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث القيمة السوقية. وستحقق «طاقة» دخلاً متكرراً ومستقراً، حيث ستأتي أكثر من 85٪ من عائداتها، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من الأعمال المنظمة أو العقود طويلة الأجل، بالإضافة إلى أصول النفط والغاز. وستستند المجموعة إلى هيكل رأسمالي أقوى على المدى الطويل، والذي من المتوقع أن يتيح توزيع أرباح مستدامة على المساهمين، بالإضافة إلى القوة المالية للاستثمارات الجديدة لتعزيز الكفاءة والتوسع من خلال المشاريع الجديدة.

وقال سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة طاقة: «تواصل نتائجنا إظهار قيمة أعمال قطاع الكهرباء والماء المستقرة في ظل تدني وعدم استقرار أسعار السلع الأساسية. وقد ألقت جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد بظلالها على حجم الطلب في عدة قطاعات حول العالم، الأمر الذي ترك تأثيراً في نتائجنا خلال الربع الأول، كما هي الحال مع العديد من الشركات الأخرى لقطاع النفط والغاز».

وأضاف: نتطلع إلى إتمام الصفقة التاريخية مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في الأسابيع المقبلة، والتي من شأنها تعزيز مكانة «طاقة» كشركة مرافق متكاملة تماماً، فضلاً عن الاستفادة من القوة المالية لقيادة التحول في قطاع الكهرباء والمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة.