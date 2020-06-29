الأرصاد المصرية تحذر مما سيحدث يومي الخميس والجمعة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد المصرية، وفقا لما نشرته بوابة "الأهرام"، إنه رغم أن فصل الصيف يتسم بالاستقرار في الأحوال الجوية، إلا أن يومي الخميس والجمعة استثنائيين.

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وتوقع شاهين أن ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة يومي الخميس والجمعة لتصل إلى 39 درجة في القاهرة وترتفع بصورة أكبر في الصعيد والوجه القبلي.

وأشار المسؤول بالأرصاد الجوية إلى أن منخفض الهند الموسمي يعد أحد أهم الظواهر التي تؤثر في فصل الصيف، التي تسبب ارتفاعا في نسب الرطوبة في الجو.

وأوضح بقوله "نسبة الرطوبة تتراوح ما بين 40% و50% نهارا و70% ليلا، ومن المتوقع ارتفاعها خلال الشهرين المقبلين لتصل إلى 90%".