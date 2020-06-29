"أنصار الله" تكشف تفاصيل عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي السعودية

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله" العميد يحيى سريع، في تغريدة له: غدا وفي تمام الساعة الثالثة عصرا، إن شاء الله، إيجاز صحفي هام نكشف فيه تفاصيل عملية عسكرية واسعة".
وفي 23 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" عن عملية توازن الردع الرابعة استهدفت أهدافا حساسة في الرياض بعدد كبيرٍ من الصواريخِ الباليستية والمجنحة وطائرات سلاحِ الجو المسيرِ.
كما أعلنت عن "دك صواريخ من نوعِ قدس وذو الفقار وطائرات صماد 3 المسيرة، مقرات ومراكز عسكرية في العاصمة السعودية، منها وزارة الدفاعِ والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكريةً في جيزان ونجران".
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